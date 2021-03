Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'aveu de Frank McCourt sur l'arrivée de Jorge Sampaoli !

Publié le 2 mars 2021 à 12h15 par A.M.

Alors que Jorge Sampaoli a été nommé entraîneur de l'OM pour succéder à André Villas-Boas, Frank McCourt reconnaît qu'il a rapidement été convaincu par Pablo Longoria.

Le 2 février dernier, André Villas-Boas était mis à pied par la direction de l'OM dans la foulée de son annonce en conférence de presse. Un an et demi après son arrivée à Marseille, le Lusitanien a donc quitté le club par le petite porte, et après un mois d'intérim de Nasser Larguet, c'est Jorge Sampaoli qui a été choisi par l'OM. Le technicien argentin, qui ne cache pas sa filiation avec Marcelo Bielsa, s'est engagé jusqu'en juin 2023. Un choix parfaitement assumé par Frank McCourt.

Longoria a convaincu McCourt pour Sampaoli