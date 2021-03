Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme annonce de McCourt sur l'avenir d'Eyraud !

Publié le 2 mars 2021 à 11h15 par A.M.

Malgré l'annonce du remplacement de Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria, certains supporters s'inquiètent de voir que l'ancien président de l'OM est toujours présent dans l'organigramme du club. Mais Frank McCourt se montre très clair.

L'annonce tant attendue par les supporters de l'Olympique de Marseille est tombée vendredi soir. En effet, Frank McCourt a décidé de remplacer Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria. Le head of football de l'OM prend ainsi du galon pour devenir président. Toutefois, passé l'euphorie, une phrase à la fin du communiqué a retenu l'attention : « Suite à la nomination de Longoria au poste de président du directoire et de président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud a quitté ses responsabilités actuelles et rejoindra le conseil de surveillance de l'OM ». Ainsi, Jacques-Henri Eyraud est toujours présent dans l'organigramme de l'OM, ce qui pourrait laisser penser à un écran de fumée de la part de Frank McCourt qui n'écarte pas de manière formelle son ancien président. Mais le Bostonien dément catégoriquement.

«Le conseil de surveillance n'a aucun pouvoir légal sur le management du club»