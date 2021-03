Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola offre à Leonardo la priorité de Pochettino sur un plateau !

Publié le 2 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola a laissé entendre qu’une prolongation de contrat de Sergio Agüero en l’état actuel des choses et vis-à-vis de ses blessures à répétition était compliquée. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver pour le buteur argentin.

Comme la presse française et anglaise l’a souligné ces dernières semaines, Sergio Agüero plairait particulièrement à Mauricio Pochettino dans le cadre du prochain mercato estival. Sous contrat à Manchester City jusqu’en juin prochain, l’attaquant des Skyblues ne devrait pas prolonger à en croire The Daily Mirror qui assure ces dernières heures qu’aucune proposition n’aurait été soumise au clan Agüero par les dirigeants mancuniens. Directeur sportif du PSG, Leonardo pourrait donc offrir à son nouvel entraîneur l’une de ses priorités comme l’agent de joueurs Bruno Satin le soulignait en janvier dernier sur le plateau du Late Football Club . Et du côté de Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, on ne laisse pas vraiment planer le doute sur la suite des opérations pour Agüero.

« Il le sait depuis le premier jour »