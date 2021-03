Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme rebondissement dans le feuilleton Thauvin ?

Publié le 2 mars 2021 à 12h10 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Pablo Longoria fait tout son possible pour convaincre Florian Thauvin de prolonger avec l'OM. Alors qu'il est disposé à se muer en trouble-fête sur ce dossier, le Milan AC aurait levé le pied, préférant désormais se tourner vers Otavio.

En fin de contrat le 30 juin, Florian Thauvin serait de plus en plus proche de quitter l'OM. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant de 28 ans est clairement ouvert à un départ, bien qu'il n'a pas encore tranché définitivement pour son avenir. Déterminé à conserver Florian Thauvin, Pablo Longoria s'active en coulisse pour convaincre son numéro 26 de parapher un nouveau contrat avec l'OM. Et alors qu'il voudrait anéantir les plans du nouveau président marseillais, le Milan AC pourrait finalement battre en retraite.

Le Milan AC aurait des doutes pour Florian Thauvin