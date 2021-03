Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Mbappé… Le Barça met les choses au clair !

Publié le 2 mars 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que les noms de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland ont été associés au FC Barcelone, Joan Laporta a refusé de se positionner sur ces deux dossiers.

La campagne présidentielle du FC Barcelone prendra fin le 7 mars prochain avec le scrutin destiné à élire un successeur à Josep Maria Bartomeu, qui a démissionné de son poste en octobre dernier. Et au cours de cette campagne, bon nombre de noms ont été associés au Barça, parmi lesquels figurent ceux de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland, les attaquants du PSG et du Borussia Dortmund étant également annoncés sur les tablettes du Real Madrid. Ainsi, malgré ses finances dans le rouge, le FC Barcelone pourrait tenter le coup avec l’un des deux joueurs, tout particulièrement le second cité, et ce dans un contexte où le Barça devra recruter un successeur à Luis Suarez l’été prochain un an après son départ à l’Atlético de Madrid.

« Je ne parlerai pas de noms qui peuvent déstabiliser nos joueurs »