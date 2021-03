Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette incroyable sortie sur un départ de Lionel Messi !

Publié le 2 mars 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi pourrait quitter librement le FC Barcelone en juin prochain, Toni Freixa estime que ce scénario ne serait pas non plus un drame pour le Barça.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi aura l’occasion de quitter librement le FC Barcelone en fin de saison, chose qu’il souhaitait déjà effectuer l’été dernier. Cependant, tandis que le PSG souhaiterait vivement l’attirer sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert, le Barça est prêt à jouer toutes ses cartes afin de convaincre le natif de Rosario de rester au sein de son club de toujours. C’est en ce sens que se positionnent les trois candidats à l’élection présidentielle prévue le 7 mars prochain, même si Toni Freixa refuse de faire de l’avenir de Lionel Messi une finalité.

« Si Messi part en juin, le Barça sera toujours la meilleure équipe du monde »