Mercato - PSG : Zidane pourrait jouer un sale coup à Leonardo avec Varane !

Publié le 3 mars 2021 à 0h30 par A.D.

Alors qu'il ne croirait plus trop en ses chances de prolonger Raphaël Varane, Zinedine Zidane aurait accepté l'idée de le vendre lors du prochain mercato estival. Mais plutôt que d'offrir son compatriote français au PSG, le coach du Real Madrid pourrait faire ce cadeau à Manchester United.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane aurait alarmé le PSG et Manchester United. En quête d'un nouveau défenseur central, Leonardo et Ole Gunnar Solskjaer seraient prêts à batailler pour le recrutement du pensionnaire du Real Madrid. Selon les informations de Manchester Evening News , Zinedine Zidane viendrait de se faire à l'idée d'un départ de Raphaël Varane cet été, parce qu'il serait pessimiste quant aux chances de prolongations de son numéro 5. Et en cas de vente l'été prochain, Zinedine Zidane pourrait envoyer Raphaël Varane dans les bras des Red Devils d'Ole Gunnar Solskjaer.

Zidane prêt à vendre Varane à Manchester United ?