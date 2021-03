Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane aurait pris une décision fracassante pour Varane !

Publié le 2 mars 2021 à 16h45 par A.D.

Pour combler le vide laissé par Thiago Silva, actuellement à Chelsea, le PSG songerait à recruter Raphaël Varane. Alors qu'il ne croirait plus vraiment en ses chances de prolonger son défenseur central, le Real Madrid se serait résolu à le vendre lors du prochain mercato estival.

En fin de contrat le 30 juin 2020, Thiago Silva a étendu son bail de deux mois pour finir la campagne de Ligue des Champions avec le PSG. Une fois la finale de C1 terminée, O Monstro a plié bagage et s'est engagé en faveur de Chelsea. Lors du dernier mercato estival, Leonardo aurait tenté de recruter un remplaçant à Thiago Silva, sans succès. Et malgré son échec, le directeur sportif du PSG n'aurait pas abandonné l'idée de dénicher le digne successeur de son ancien capitaine. Alors que Raphaël Varane sera en fin de contrat le 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Leonardo voudrait profiter de la situation pour le récupérer l'été prochain. Et il pourrait avoir une grosse fenêtre de tir pour rafler la mise.

Zidane se serait résigné pour Raphaël Varane