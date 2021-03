Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kita est en grand danger dans ce dossier brûlant !

Publié le 3 mars 2021 à 1h30 par A.M.

Auteur d'une saison très prometteuse avec le FC Nantes, Randal Kolo Muani voit toutefois son contrat prendre fin en juin 2022 et les discussions pour une prolongation sont compliquées.

Au cœur d'une saison bien terne, Randal Kolo Muani est l'une des rares éclaircies du côté du FC Nantes. L'attaquant de 22 ans s'est en effet révélé cette saison. Devenu international espoirs, Kolo Muani a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives, et se présente comme l'atout offensif numéro 1 des Canaris qui luttent pour le maintien cette saison. Cependant, le contrat du jeune attaquant prend fin en juin 2022, et les discussions pour une prolongation tardent à se concrétiser.

Kolo Muani encore loin d'une prolongation ?