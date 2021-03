Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Haaland relancé par Cristiano Ronaldo ?

Publié le 3 mars 2021 à 1h00 par A.C.

Erling Haaland, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, attise de plus en plus de convoitises.

Avec Kylian Mbappé, il est le grand talent que tout le monde s’arrache. Erling Haaland fait déjà figure de star à seulement 20 ans et le Borussia Dortmund devrait avoir énormément de mal à le retenir. Car les clubs intéressés semblent plus que déterminés ! Le président Florentino Pérez souhaiterait miser sur Haaland pour la révolution du Real Madrid, tandis qu’en Angleterre, Manchester City et Chelsea pourraient faire des folies lors du prochain mercato estival. Mais Haaland plait également au Paris Saint-Germain, qui semble également en mesure de faire une offre pouvant faire plier le BvB.

Haaland successeur de Cristiano Ronaldo à la Juventus