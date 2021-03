Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland, Sancho... La porte est grande ouverte pour Zidane !

Publié le 1 mars 2021 à 15h30 par Dan Marciano

En grande difficulté financière, le Borussia Dortmund aurait acté le départ à la fin de la saison de Jadon Sancho, qui pourrait prendre la direction du Real Madrid. Le club allemand n’exclurait pas, non plus, de se séparer d’une autre tête d’affiche.

Le Real Madrid avait de grands projets durant l’année 2020. Dans l’optique du dernier mercato estival, le club espagnol avait ciblé plusieurs joueurs de renom à l’instar de Paul Pogba (Manchester United), d’Eduardo Camavinga (Rennes), mais surtout de Kylian Mbappé (PSG). Des plans réduits à néant par l’apparition sur le globe de la Covid-19. La situation sanitaire a eu un impact important sur les finances des clubs et, par ricochet sur le recrutement. Affaibli par les répercussions de cette crise sanitaire, le Real Madrid est resté discret lors des dernières sessions de transferts, préférant économiser et patienter. Le calme avant la tempête. La presse étrangère annonce depuis plusieurs mois que Florentino Perez, à la recherche de renforts offensifs, pourrait passer à l’action pour Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) ou Kylian Mbappé. Ce dimanche, certains médias étrangers ont également annoncé que le Real Madrid aurait réactivé une piste de longue date.

Sancho vers un départ à la fin de la saison

Lors du dernier mercato estival, le 10 Sport.com vous avait révélé un intérêt du Real Madrid pour Jadon Sancho. Un intérêt toujours d’actualité puisque le Daily Star indique que le Real Madrid suivrait toujours l’ailier anglais, sous contrat jusqu’en 2022 avec le Borussia Dortmund. Auteur de six buts et de onze passes décisives cette saison en Bundesliga, Sancho resterait également dans les petits papiers de Manchester United, également sur le coup lors du dernier mercato estival. Et à en croire la presse allemande, le joueur de 20 ans vivrait ses derniers mois sous le maillot du BVB. Selon les informations du Kicker , le club de la Ruhr aurait acté le départ de Sancho. En grande difficulté financière, la formation est à la recherche de liquidités et aurait pris la décision de se séparer de l’ailier à un an de la fin de son contrat. A en croire le média, le Borussia Dortmund espèrerait récupérer 86M€ grâce à cette opération. Un coup dur pour le club allemand, qui pourrait perdre plusieurs de ses stars à la fin de la saison.

Haaland, autre joueur du Borussia Dortmund ciblé par le Real Madrid