Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fait une demande au Real Madrid !

Publié le 1 mars 2021 à 14h15 par T.M.

En coulisse, Zinedine Zidane et le Real Madrid s’activeraient pour Kylian Mbappé. Toutefois, l’attaquant du PSG demanderait quelques garanties…

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé se retrouve déjà à un moment charnière de sa carrière. En effet, alors que le Français se voit proposer de prolonger avec le club de la capitale avec à la clé un contrat XXL, il pourrait également s’en aller durant le prochain mercato estival. De quoi lui donner l’occasion de réaliser son rêve : rejoindre le Real Madrid. D’ailleurs, en coulisse, la Casa Blanca, par l’intermédiaire de Zinedine Zidane, passerait à l’action. En effet, selon les informations de ABC , l’entraîneur du Real Madrid demanderait à Mbappé de ne pas prolonger avec le PSG afin de faciliter son transfert lors du marché des transferts.

Mbappé attend un signe