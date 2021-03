Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane lance les grandes manoeuvres pour Kylian Mbappé !

Publié le 1 mars 2021 à 11h45 par T.M.

Alors que la deadline fixée par le PSG pour la décision de Kylian Mbappé approcherait, en coulisse, Zinedine Zidane s’activerait pour permettre l’arrivée du Français au Real Madrid.

Cela fait maintenant plusieurs mois que le feuilleton concernant l’avenir de de Kylian Mbappé dure. Prolongera ou partira ? Telle est donc la question pour l’attaquant du PSG. Et alors que tout le monde attend la réponse du Français, celle-ci pourrait très prochainement intervenir. En effet, selon les dernières informations de la presse espagnole, le PSG exigerait une réponse définitive de Mbappé avant le 10 mars prochain, date du match retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Une décision que le Real Madrid va forcément attendre également avec impatience et Zinedine Zidane essaierait d’ailleurs d’influencer son compatriote.

La demande de Zidane