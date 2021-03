Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane fait une très grosse demande à Florentino Pérez !

Publié le 1 mars 2021 à 5h15 par T.M.

Présent en conférence de presse ce dimanche, Zinedine Zidane a interpellé la direction du Real Madrid afin de régler le problème avec Sergio Ramos.

Prolongera, ne prolongera pas ? Le flou est actuellement total pour Sergio Ramos. Elément important du Real Madrid de Zinedine Zidane, l’Espagnol pourrait toutefois s’en aller en fin de saison. En effet, voyant son contrat expirer en juin, Ramos n’a toujours pas prolonger et avec Florentino Pérez, son président, il ne serait pas sur la même longueur d’onde concernant les termes d’un futur contrat. Cela bloque donc pour la prolongation de Sergio Ramos, ce qui commence à agacer Zinedine Zidane.

« Je souhaite que ça se règle le plus rapidement possible »