Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de gueule de Zidane sur l'avenir de Sergio Ramos !

Publié le 28 février 2021 à 14h15 par D.M.

Interrogé une nouvelle fois sur l’avenir de Sergio Ramos, Zinédine Zidane a perdu son calme en conférence de presse ce dimanche.

La situation contractuelle de Sergio Ramos préoccupe fortement les dirigeants du Real Madrid et notamment Florentino Perez, proche de l’international espagnol. Présent à la Casa Blanca depuis 2005, le défenseur central voit son contrat expirer à la fin de la saison et ne parvient toujours pas à trouver un terrain d’entente avec ses responsables. Sergio Ramos refuserait de baisser son salaire de 10% et un départ pourrait intervenir à la fin de la saison. Le PSG ferait partie des équipes intéressées par le joueur de 34 ans, actuellement blessé, et serait enclin à l’accueillir la saison prochaine.

« Je veux qu'il soit remis de sa blessure. Je n’ai rien d'autre à dire »