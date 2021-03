Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola aurait déjà choisi la prochaine destination d'Haaland !

Publié le 2 mars 2021 à 19h00 par A.D.

Le Real Madrid serait en concurrence avec Chelsea, Manchester United et City pour le recrutement d'Erling Haaland l'été prochain. Représentant du buteur du Borussia Dortmund, Mino Raiola devrait avoir une grosse influence sur le choix du joueur. Et contrairement aux Red Devils et aux Citizens, les Blues de Thomas Tuchel n'auraient pas de problèmes relationnels avec Mino Raiola.

Arrivé en janvier 2020 au Borussia Dortmund, Erling Haaland pourrait déjà faire ses valises l'été prochain. Etincelant sous les couleurs du BVB, le buteur norvégien serait toujours suivi par les plus grands clubs européens. Et comme il l'a laissé entendre dernièrement, Erling Braut Haaland pourrait pousser pour un départ du club de la Ruhr en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et alors qu'il serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier, Zinedine Zidane pourrait voir Mino Raiola lui jouer un sale coup concernant Erling Braut Haaland.

Raiola pourrait offrir Haaland à Tuchel sur un plateau