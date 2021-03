Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Entre Manchester et le PSG, Varane aura le choix cet été !

Publié le 2 mars 2021 à 20h30 par Th.B.

Bien que son contrat court jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane aurait peu de chances de rester au Real Madrid à l’intersaison et les dirigeants madrilènes se seraient même résignés. L’occasion pour le PSG de frapper fort, mais Manchester United aurait de la suite dans les idées pour le champion du monde.

Comme le10sport.com vous l’a assuré le 9 février dernier via l’exclusivité sur David Alaba, le PSG cherche concrètement à recruter un défenseur central. Il semble peu probable qu’un joueur évoluant dans ce secteur de jeu ne débarque pas dans la capitale à l’intersaison. Outre Alaba, les profils de Jules Koundé, de Sergio Ramos ou encore de Raphaël Varane feraient tourner la tête de Leonardo. Et particulièrement les deux défenseurs du Real Madrid. À l’été 2019, le nom de Varane a déjà été lié au PSG par différents médias, le Français se posant de sérieuses questions sur son avenir après avoir tout fait le tour de la question au Real Madrid. Finalement, Raphaël Varane est resté à la Casa Blanca , mais le feuilleton est en train de repartir de plus belle. Pour rappel, à l’occasion du prochain mercato, l’international français se trouvera à une saison de l’expiration de son contrat. Le moment pour lui de quitter le Real Madrid. D’après The Manchester Evening News , l’optimisme ne règnerait pas dans les bureaux du Real Madrid quant à une prolongation de contrat de Raphaël Varane.

Le Real Madrid serait déjà passé à autre chose pour Varane !

C’est en effet l’information que le média mancunien a divulgué ces dernières heures. Raphaël Varane estimerait que l’ultime offre de contrat proposée par les dirigeants du Real Madrid serait bien en dessous des revenus des meilleurs joueurs du club merengue. De quoi laisser les discussions dans une impasse et de se préparer à un départ du défenseur de la Casa Blanca . Le journaliste Pipe Sierra a dévoilé sur son compte Twitter que si Varane ne prolongeait pas son contrat il serait bel et bien vendu cet été. Et d’après The Daily Telegraph , le Real Madrid estimerait qu’à ce stade de la saison et des négociations avec les clans Ramos et Varane, le départ du Français serait plus réaliste que celui de Sergio Ramos qui est pourtant sous contrat jusqu’en juin prochain. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver pour Raphaël Varane ? Pas vraiment puisque la concurrence de Manchester United s’annoncerait rude.

Manchester United, le facteur X du feuilleton Varane