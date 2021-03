Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Christophe Galtier lâche une grosse réponse sur une arrivée à l’OM !

Publié le 2 mars 2021 à 19h10 par T.M.

Aujourd’hui sur le banc du LOSC, Christophe Galtier, de par son passé, a souvent été annoncé comme un candidat pour devenir l’entraîneur de l’OM. Un sujet sur lequel s’est prononcé le principal intéressé.

Pour succéder à André Villas-Boas, Pablo Longoria et Frank McCourt ont donc décidé de miser sur Jorge Sampaoli. Après avoir entraîné le FC Séville, l’Argentin s’offre un nouveau challenge en Europe, s’étant engagé jusqu’en 2023 avec le club phocéen. Le feuilleton de l’entraîneur prend donc fin sur la Canebière et dans les prochains mois, on ne devrait plus entendre les rumeurs à ce sujet, et notamment celles qui envoient sans cesse Christophe Galtier sur le banc de l’OM. Né à Marseille, ancien joueur de l’OM, et ancien entraîneur adjoint d’Alain Perrin sur la Canebière, l’actuel technicien du LOSC est un candidat naturel pour le poste marseillais.

« Il n'y a pas chez moi l'obsession de devenir entraîneur à l’OM »