Mercato - OM : McCourt met déjà la pression sur Longoria !

Publié le 2 mars 2021 à 16h15 par A.M.

Très heureux d'avoir nommé Pablo Longoria à la président de l'OM, Frank McCourt n'en reste pas moins ambitieux et ne manque de fixer des objectifs colossaux à l'Espagnol.

C'es donc officiel depuis vendredi soir, Pablo Longoria est le nouveau président de l'OM. Directeur du football depuis l'été dernier, l'Espagnol succède ainsi à Jacques-Henri Eyraud et aura la responsabilité de lancer une nouvelle phase du projet McCourt. Le propriétaire de l'OM est d'ailleurs très satisfait du travail de Pablo Longoria jusque-là, au point de se montrer très ambitieux et de lui fixer des objectifs importants.

McCourt est très ambitieux avec Longoria