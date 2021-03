Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 2 mars 2021 à 20h00 par A.D.

Mino Raiola devrait avoir une grosse influence quant à l'avenir d'Erling Haaland. Alors qu'il ne serait pas en bons termes avec Ole Gunnar Solskjaer et Pep Guardiola, l'agent du Norvégien pourrait bloquer son départ vers Manchester United ou City. Toutefois, Erling Haaland, qui aurait une attache particulière avec ces deux derniers clubs, devrait privilégier la destination où il peut progresser le plus. Thomas Tuchel et Chelsea seraient donc contraints de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions pour espérer rafler la mise.

Quel sera la prochaine destination d'Erling Haaland ? Très performant sous les couleurs du Borussia Dortmund, le buteur norvégien figurerait sur les tablettes des plus grosses écuries européennes, et notamment du Real Madrid, de Manchester United, de City et de Chelsea. Alors que Mino Raiola devrait jouer un grand rôle pour son avenir, les Red Devils et les Citizens seraient en ballotage défavorable, contrairement aux Blues . En effet, comme l'a indiqué l' Evening Standard , l'agent d'Erling Haaland aurait des relations compliquées avec Ole Gunnar Solskjaer à cause du dossier Paul Pogba et avec Pep Guardiola. Malgré tout, les deux clubs mancuniens auraient toujours leurs chances concernant Erling Haaland.

Haaland voudrait rejoindre le meilleur club pour sa progression