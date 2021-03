Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland, Mbappé… Un gros problème à venir pour Pérez ?

Publié le 3 mars 2021 à 9h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid nourrirait de grandes ambitions pour le prochain mercato estival, Florentino Pérez pourrait voir une partie de ses plans être retardés et complexifiés.

L’été dernier, en réaction à l’impact économique de la pandémie de Covid-19, le Real Madrid a fait le choix de ne recruter personne. Ainsi, mis à part le retour de prêt de Martin Odegaard (finalement prêté cet hiver à Arsenal), aucun joueur n’est venu rejoindre les Merengue , qui se sont contentés de se séparer de certains de leurs éléments. Cependant, la donne pourrait être bien différente au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, conscients des limites actuelles de leur effectif en fin de cycle, les dirigeants du Real Madrid nourriraient cette fois de grandes ambitions en terme de recrutement, en témoigne le fait que les noms de Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland ou encore Eduardo Camavinga soient associés à celui de la Casa Blanca . Cependant, un obstacle pourrait se dresser sur la route de Florentino Pérez, à savoir l’élection présidentielle du club madrilène.

Si une élection présidentielle a lieu au Real Madrid, les choses pourraient basculer !