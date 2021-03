Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les mots forts de Dimitri Payet pour André Villas-Boas !

Publié le 3 mars 2021 à 7h45 par La rédaction

Malgré le départ prématuré d’André Villas-Boas, les joueurs de l’OM sont toujours reconnaissants envers le technicien portugais, en particulier Dimitri Payet.

Au début du mois de février, la mise à pied d’André Villas-Boas a fait l’effet d’une bombe au sein de l’OM. Le technicien portugais, mécontent du recrutement d’Olivier Ntcham sans son accord, avait annoncé sa démission en conférence de presse, avant d’être finalement mis à pied. Une décision qui a grandement surpris les joueurs, alors que l’OM traversait une phase très difficile à cette période de la saison. Si la situation s’est désormais calmée, et qu’un nouvel entraîneur, en la personne de Jorge Sampaoli, va arriver, l’effectif phocéen pense toujours à André Villas-Boas.

« Tous les joueurs, moi le premier, on a fait ce qu'il faut pour qu'il reste quand c'était chaud avec la direction »