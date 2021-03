Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet se prononce sur l’arrivée de Sampaoli !

Publié le 2 mars 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Arrivé en France ce mardi, Jorge Sampaoli prendra ses quartiers dès la semaine prochaine à l’OM. Dimitri Payet s’est prononcé sur l’arrivée de son nouvel entraîneur.

Jorge Sampaoli débarque enfin à l’OM ! Après avoir atterri du Brésil ce mardi matin, l’entraîneur argentin va devoir respecter une période d’isolement de sept jours avant de pouvoir pleinement débuter sa nouvelle aventure à la tête du club phocéenoù il s'est engagé jusqu'en juin 2023. Une arrivée qui est forcément très attendue chez les supporters ainsi que chez les joueurs de l’OM, et Dimitri Payet s’est confié ce mardi en conférence de presse sur Sampaoli.

« On a besoin d’un grand coach »