Mercato - OM : Le carton est garanti avec Sampaoli dans le projet McCourt !

Publié le 2 mars 2021 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Avec la nomination de Jorge Sampaoli pour assurer la succession d’André Villas-Boas et la fin de l’intérim de Nasser Larguet, l’OM a choisi un personnage bien particulier. Pourtant, à en croire certains de ses anciens joueurs, Sampaoli réussira à coup sûr au sein du projet McCourt…

Depuis la mise d’André Villas-Boas le 2 février dernier, l’OM attend son nouvel entraîneur véritable, puisque l’intérim de Nasser Larguet était prévu pour ne pas durer au sein du club phocéen. Après plusieurs semaines de recherches et de négociations acharnées, Pablo Longoria a finalement réussi à trouver un accord avec Jorge Sampaoli qui va s’engager jusqu’en juin 2023 avec l’OM. L’avion du technicien argentin, qui débarque de l’Atletico Mineiro, atterrit ce mardi matin en France, et c’est donc un nouveau chapitre qui s’ouvre pour le projet McCourt. Mais à quoi faut-il vraiment s’attendre avec Jorge Sampaoli ? Peut-il vraiment réussir à l’OM ?

« Ça va marcher »

Mariano, l’ancien latéral droit brésilien de Bordeaux qui a été dirigé par Jorge Sampaoli au FC Séville, s’est confié sur cette collaboration avec l’OM dans les colonnes de L’Equipe : « Je pense que ça va marcher, oui. Sampaoli maitrise son sujet. Il sait comment appréhender les choses et, contrairement à ce qu’on croit, il peut s’adapter et faire différemment selon les situations (…) À Marseille, il va d’abord prendre le pouls du groupe, sentir quel genre de joueurs il a sous la main, pour adapter son management. Mais les joueurs aussi vont s’adapter d’eux-mêmes. Ils vont voir débarquer une pointure, avec une bonne réputation, donc ils vont vouloir être à la hauteur (…) Sampaoli va devoir s’adapter à ce football plus musclé. Mais je suis certain qu’il a déjà étudié la question et qu’il sait où il met les pieds », a indiqué Mariano. Même son de cloche chez Jorge, le latéral gauche de l’AS Monaco actuellement prêté au FC Bâle, qui avait côtoyé l’entraîneur de l’OM à Santos : « Il va faire du très bon travail. Il va leur permettre de lutter pour gagner des titres. Un conseil pour Amavi ? Sampaoli est un ‘ami des joueurs’ et il veut leur bien. Jordan doit absorber tout ce que va lui dire Sampaoli C’est la meilleure chose qu’il pourra faire s’il veut progresser ». Jorge Sampaoli est donc déjà promis à une belle réussite à l’OM.

