Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : À peine arrivé, Jorge Sampaoli interpelle déjà les supporters !

Publié le 2 mars 2021 à 21h15 par Th.B.

Ayant atterri à Marseille ce mardi en provenance de Sao Paulo, Jorge Sampaoli a profité d’une petite interview face caméra avec les médias du club olympien afin de partager sa joie d’être là et de faire passer un message aux supporters de l’OM.

Pour remplacer André Villas-Boas qui a fait ses adieux à l’OM et à ses supporters ce mardi soir, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont pris la décision de confier les rênes de l’équipe première du club phocéen à un autre entraîneur passionné : Jorge Sampaoli. Le désormais ex-coach de l’Atletico Mineiro est contractuellement lié à l’OM jusqu’en juin 2023. Une période suffisante pour mener à bien ses objectifs en rendant le sourire aux supporters de l’OM ? Sampaoli se dit prêt à relever ce défi.

Jorge Sampaoli s'engagé à ce que les « supporters aient de la joie »

« Je suis heureux d’être ici. J’arrive à Marseille avec beaucoup d’espoir, d’attentes. Dans un club que je suis depuis longtemps. J’ai vraiment hâte de pouvoir commencer ». a dans un premier temps confié Jorge Sampaoli lors d’un entretien publié sur le compte Twitter de l’OM avant de s’adresser aux groupes de supporters. « Ce sont des supporters très exigeants qui veulent que l’équipe ait un style propre à la ville. D’où je viens je suis habitué à ce type d’attentes et j’espère que nous serons à la hauteur de ces exigences du peuple olympien qui est la chose la plus importante dans le football. J’ai énormément de respect pour cette ferveur populaire et je vais faire tout ce que je peux dans cette période si difficile de pandémie pour que les supporters aient de la joie ». Reste à savoir si le nouvel entraîneur de l’OM parviendra à remplir sa tâche.