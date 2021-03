Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce fracassante de Longoria sur Milik !

Publié le 2 mars 2021 à 21h10 par A.C.

Pablo Longoria, nouveau président de l’Olympique de Marseille, s’est exprimé au sujet de l’avenir d'Arkadiusz Milik.

Arrivé cet hiver en provenance du Napoli, où il n’a pas joué le moindre match depuis aout dernier, Arkadiusz Milik montre des choses intéressantes à l’Olympique de Marseille. Pourtant en Italie on annonce déjà son départ ! Une clause de départ de 12M€ pourrait en effet permettre à Milik de quitter l’OM dès cet été. D’ailleurs, en Serie A plusieurs clubs semblent intéressés. C’est le cas de l’Inter et de l’AS Roma, mais également de la Fiorentina et de la Juventus. A noter que les Bianconeri auraient un accord vieux de l’été 2020, avec Milik et ses agents.

« On a le contrôle du joueur »