Mercato - OM : McCourt, Sampaoli… Longoria annonce la couleur pour le mercato estival !

Publié le 2 mars 2021 à 20h45 par T.M.

Fraichement nommé président de l’OM, Pablo Longoria s’est prononcé sur le recrutement estival du club phocéen et notamment le budget qu’il aura à disposition.

Une nouvelle ère débute à l’OM. En effet, Frank McCourt a tout chamboulé au sein du club phocéen, remplaçant Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria au poste de président. Anciennement « Head of Football », l’Espagnol a donc reçu une énorme promotion et ses responsabilités vont être encore plus importantes. Mais à l’été, il sera bien évidemment aux commandes pour effectuer le recrutement de l’OM. Toutefois, il y a certaines questions qui se posent. Quel sera le budget ? A quoi ressemblera l’effectif phocéen étant donné que plusieurs joueurs sont en fin de contrat ? De passage au micro de RMC ce mardi, Pablo Longoria a fait le point.

« Il faut être créatif et imaginatif »