Mercato - OM : Longoria a été surpris par le choix de McCourt !

Publié le 2 mars 2021 à 19h15 par A.C. mis à jour le 2 mars 2021 à 19h18

Pablo Longoria, nouveau président de l’Olympique de Marseille, est revenu sur le choix de Frank McCourt de le nommer à la place de Jacques-Henri Eyraud.

C’est une nouvelle qui a quasiment éclipsé la nomination de Jorge Sampaoli au poste d’entraineur. L’Olympique de Marseille a annoncé le départ du président Jacques-Henri Eyraud, qui semblait s’être mis tout le monde à dos à Marseille. Il a été remplacé par Pablo Longoria, précédemment directeur sportif de l’OM, qui jouit à l’inverse d’une très belle cote auprès des supporters. « C'est un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille, et je m'engage personnellement à faire en sorte qu'il soit un véritable succès » a expliqué Frank McCourt, le propriétaire de l’OM. « J'ai confié la présidence du club à Pablo. Son expérience en tant que directeur sportif et recruteur de talents n'a d'égal que son amour du jeu. Sa principale priorité sera de remettre le football au cœur de l’OM ».

« C’est une nouvelle à laquelle je ne m’attendais pas »