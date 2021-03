Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jean-Michel Aulas prend position sur le départ de Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 2 mars 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que Jacques-Henri Eyraud a été démis de ses fonctions de président de l’OM, Jean-Michel Aulas admet ne pas être surpris du destin de son ex-homologue.

En pleine crise sportive tandis que les relations entre la direction de l’OM et ses supporters étaient au plus mal, Frank McCourt a décidé de prendre une décision radicale vendredi dernier. En effet, l’homme d’affaire américain a choisi d’évincer le très contesté Jacques-Henri Eyraud de son poste de président de l’OM pour confier cette charge à Pablo Longoria, qui était jusque-là le Head Of Football de l’écurie phocéenne. Ce faisant, Frank McCourt fait un pas vers les supporters en se séparant d’un homme qui cristallisait les tensions, même si Jacques-Henri Eyraud n’a pas quitté l’OM pour autant malgré son départ de la présidence. Mais quoi qu’il en soit, aux yeux de Jean-Michel Aulas, le départ de Jacques-Henri Eyraud de cette fonction est tout sauf une surprise, le président de l’OL le jugeant inévitable tant les tensions étaient vives autour de sa figure.

« J'étais persuadé que ça ne pourrait pas durer »