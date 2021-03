Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme révélation de Dimitri Payet sur Frank McCourt…

Publié le 2 mars 2021 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 2 mars 2021 à 14h31

Alors que Frank McCourt se rend à la Commanderie ce mardi après-midi pour s’entretenir avec les joueurs et le staff de l’OM, Nasser Larguet et Dimitri Payet ont salué l’attitude de l’homme d’affaires américain. Et l’international français a même confié que McCourt y était pour beaucoup dans sa prolongation de contrat.

À l’origine d’un énorme remaniement dans l’organigramme de l’OM qui a été officialisé vendredi dernier, Frank McCourt a décidé de retirer Jacques-Henri Eyraud de la présidence du club phocéen pour nommer Pablo Longoria. Par ailleurs, le propriétaire américain a officialisé la nomination de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM, et pour s’expliquer plus en détail en interne sur ces bouleversements, McCourt a prévu de se rendre ce mardi après-midi pour s’entretenir avec les joueurs et le staff. Un geste salué en conférence de presse par Dimitri Payet, qui a confié tout le bien qu’il pensait de son patron.

« C’est lui qui a validé ma prolongation »

« Oui c'est prévu, on doit le rencontrer. C'est un geste fort. Pouvoir échanger avec lui, ça va nous faire du bien (…) Quand il vient et qu’il vous sort tout, qu’il parle du moindre détail, tu sais qu'en fait qu'il est là pour le club. Il ne nous a jamais descendus, il a toujours été là pour nous épauler. Quand vous entendez ce discours, ça vous donne envie de lui rendre la confiance », a d’abord confié le numéro 10 de l’OM sur Frank McCourt, avant de préciser que c’est l’investisseur américain qui avait d’ailleurs pris la décision de le prolonger jusqu’en 2024 l’été dernier : « Oui c'est lui qui a validé ce principe de "Marseillais à vie", mais je n'ai pas été en contact direct avec lui », indique Dimitri Payet. Et l’investissement de McCourt a également été salué par Nasser Larguet…

« C’est important qu’il vienne »