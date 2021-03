Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’émouvante lettre ouverte de Villas-Boas pour son départ…

Publié le 2 mars 2021 à 19h45 par Th.B.

Mis à pied début février, André Villas-Boas a trouvé un accord avec ses dirigeants pour la résiliation de son contrat ce mardi après-midi selon RMC Sport. L’occasion pour lui d’adresser d’émouvants adieux.

Ce n’était qu’une question de temps pour que ce soit officialisé. Après avoir déposé sa démission comme il l’a souligné en conférence de presse le lendemain de la clôture du mercato hivernal, André Villas-Boas a dans la foulée été mis à pied à titre conservatoire par ses dirigeants. Nasser Larguet, directeur du centre de formation de l’OM, a repris le flambeau et a assuré l’intérim jusqu’ici. Mais vendredi soir, via un communiqué dans lequel il annonçait quelques changements au sein de l’administration marseillaise, Frank McCourt a nommé Jorge Sampaoli entraîneur de l’équipe première de l’OM. Ce mardi, RMC Sport a confirmé un accord entre Villas-Boas ainsi que son staff et l’OM pour une résiliation à l’amiable des différents contrats. De quoi mettre un point final au chapitre André Villas-Boas qui a été riche en émotions pour les supporters de l’OM, les joueurs, ainsi que pour le principal intéressé qui a ouvert son coeur dans un long message sur Instagram pour acter son départ lui qui était sous contrat jusqu’en juin prochain.

« J'emporte avec moi les meilleurs souvenirs avec un amour singulier pour un club et une région unique »

« À jamais…ensemble. J’ouvre les portes de l'Hôtel Dieu et je me trouve face à Notre Dame de la Garde. Promenade du Vieux Port au long de la Corniche jusqu'au Vallon des Auffes. Retour rincé par le soleil mais rafraîchi par le vent jusqu’au Mucem. C'était ma première matinée en tant que Marseillais ». Sur son compte Instagram , André Villas-Boas a planté le décor de la sorte avant d’entrer dans le vif du sujet. « En 1 an et demi, j'ai appris à ressentir cette ville et l'amour de ses citoyens pour leur club. Au volcan du Vélodrome, j'ai frissonné avec vous pour célébrer chaque but et chaque victoire. J'avais l'habitude de regarder les deux virages pour apprécier les drapeaux de chaque pays et ces banderoles au milieu des sons et des chuchotements de vos prières pour votre OM ! Faire partie de l'histoire de ce club est une étoile dans le pedigree d'un entraîneur. Cette étoile unique en France. C’est impossible de ne pas aimer ce club et leurs supporters sans tomber amoureux de son passé, de la richesse des mémoires qui habitent ce club et des histoires qui se transmettent de génération en génération ». a poursuivi le désormais ancien coach de l'OM qui s’est ensuite penché sur ce qu’il a tiré de son expérience phocéenne. « J’ai traité le club comme si c'était le mien, défendant tout ce qui semblait juste et injuste, vérité ou mensonge. J’ai toujours porté avec moi l'honneur et la dignité que j’ai pensé que vous méritiez. J'emporte avec moi d’ici les meilleurs souvenirs, sensations et émotions indescriptibles, avec un amour singulier pour un club et une région unique. La Sainte Victoire était ma copine pendant 18 mois. Je suis fier d’avoir pu connaître tous ses plis et je la remercie de m’avoir inspiré à faire le mieux en tant que personne ».



Pour finir, André Villas-Boas a adressé un message fort à ses anciens joueurs et à son staff. « A tous mes joueurs et au staff de l'OM, merci pour votre sueur et vos efforts. Nous sommes liés les uns aux autres émotionnellement et vous me manquerez beaucoup. Je souhaite à chacun de vous le meilleur professionnellement et personnellement. Avec la tristesse de ne plus pouvoir vous embrasser mais avec l'encouragement et l'empathie que nous avons les uns pour les autres et sachant que nous serons bientôt de nouveau ensemble. Saudade est un mot portugais. Fort, viscéral, lié à des racines. Cela traduit nos pleurs pour quelque chose qui nous manque, un morceau de nous que nous avons laissé derrière. «Il n'y a pas de Saudade sans un retour…» Olympique de Marseille à plus tard ». Voici la longue lettre ouverte qu’André Villas-Boas a publié sur son compte Instagram . Les supporters et les joueurs de l’OM apprécieront.