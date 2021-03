Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vélodrome, vente... La nouvelle sortie forte de Frank McCourt !

Publié le 2 mars 2021 à 18h15 par A.M.

Alors que Benoit Payan, maire de Marseille, a récemment annoncé sa volonté de vendre le stade Vélodrome, Frank McCourt a été interrogé sur la possibilité de le racheter.

Depuis son arrivée à Marseille, Frank McCourt est souvent pointé du doigt pour sa volonté d'investir dans l'immobilier plus qu'à l'OM. Par conséquent, alors que Benoit Payan, maire de la cité phocéenne, a affiché son souhait de vendre le stade Vélodrome, le Bostonien pourrait être intéressé à l'idée de devenir propriétaire de l'enceinte du club. Une perspective qu'il n'écarte pas, comme celle d'investir dans le Parc Chanot ou l'Hippodrome Borely. A condition que cela soit profitable à l'OM où il a confirmé son engagement malgré les rumeurs de vente.

McCourt n'écarte pas l'idée d'investir dans l'immobilier à Marseille