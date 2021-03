Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur l'arrivée de Messi à Paris !

Publié le 3 mars 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 3 mars 2021 à 8h16

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son bail et un départ semble prendre forme. Et visiblement, l'Argentin préparerait son arrivée à Paris et au PSG.

L'avenir de Lionel Messi est au cœur de toutes les discussions à Barcelone. Et pour cause, son contrat au Barça s'achève en juin prochain et pour le moment, il n'a toujours pas prolongé ce qui jette un froid sur son futur en Catalogne. Il faut dire que l'été dernier, La Pulga avait déjà réclamé son départ auquel s'était opposé Josep Maria Bartomeu, qui a quitté ses fonctions suite à une motion de censure. Par conséquent, l'élection présidentielle, qui se déroulera dimanche, aura forcément une influence dans ce dossier. Mais le PSG semble mieux placé que jamais pour attirer Lionel Messi.

Messi chercherait une maison à Paris