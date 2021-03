Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel vient inquiéter Leonardo sur un gros dossier !

Publié le 3 mars 2021 à 5h15 par T.M.

Depuis plusieurs mois désormais, Leonardo tente de faire venir Gianluigi Donnarumma au PSG. Toutefois, cela serait sans compter sur Thomas Tuchel et Chelsea.

Dans les buts du PSG, Keylor Navas est aujourd’hui intouchable. Toutefois, cette vérité ne pourrait plus être celle de demain. En effet, un grand objectif de Leonardo serait toujours d’actualité : Gianluigi Donnarumma. Alors que le directeur sportif du PSG a connu le gardien italien au Milan AC, il voudrait désormais le retrouver au Parc des Princes. Et il existe une ouverture pour cet été puisque Donnarumma arrive au terme de son contrat avec le club lombard et pour le moment, il n’arrive pas à se mettre d’accord pour prolonger. Une aubaine à saisir pour le PSG ?

Tuchel en duel avec le PSG ?