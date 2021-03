Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une vente à 10M€ déjà réglée ?

Publié le 3 mars 2021 à 4h45 par T.M.

Cet hiver, Jean-Clair Todibo a été prêté par le FC Barcelone à l’OGC Nice. Toujours lié avec le club catalan, le défenseur français pourrait néanmoins avoir déjà tourné la page.

Recruté en janvier 2019 par le FC Barcelone, Jean-Clair Todibo n’a jamais eu sa chance en Catalogne. Ainsi, depuis près d’un an désormais, le Français enchaine les prêts. D’abord cédé à Schalke 04, le défenseur central a ensuite rejoint le Benfica à l’intersaison. Toutefois, alors que les choses se passaient mal au Portugal, Todibo a été prêté à l’OGC Nice durant le mercato hivernal. Un prêt assorti d’une option d’achat à hauteur de 10M€. Et pour le Barça, ce prêt de l’ancien Toulousain pourrait bel et bien se transformer en transfert définitif.

« C'est mon ambition de rester à Nice »