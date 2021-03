Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Todibo fait une grosse annonce pour son avenir !

Publié le 2 mars 2021 à 9h30 par H.G.

Alors qu’il est actuellement prêté à l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo affirme ne pas vouloir retourner au FC Barcelone la saison prochaine mais plutôt rester au sein de l’écurie azuréenne.

Prêté à Benfica en première partie de saison par le FC Barcelone, Jean-Clair Todibo n’était pas parvenu à se faire une place au sein de l’écurie portugaise. De de ce fait, au cours du dernier mercato d’hiver, le Barça a décidé de lui chercher une nouvelle porte de sortie et l’a ainsi prêté à l’OGC Nice avec une option d’achat de 10 M€. Deux ans après son départ de Toulouse direction le club catalan, le défenseur français a ainsi effectué son grand retour en Ligue 1, et le moins que l’on puisse dire est qu’il a su trouver sa place cette fois. De quoi donner envie à Jean-Clair Todibo de rester à Nice sur la durée, et non de retourner au FC Barcelone où l’horizon semble bouché pour lui. Et c’est exactement le message qu’il a fait passer en conférence de presse.

« C’est mon ambition de rester à Nice »