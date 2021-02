Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce de taille sur l'avenir de Todibo !

Publié le 16 février 2021 à 23h00 par D.M.

Directeur du football de l’OGC Nice, Julien Fournier a indiqué qu'il n'écartait pas l’idée de conserver William Saliba et Jean-Clair Todibo à l’issue de leur prêt.

L’OGC Nice connaît un léger regain de forme. Le club niçois a battu facilement Angers le 7 février en championnat avant de battre Nîmes en Coupe de France. Même s’ils se sont inclinés ce samedi face au PSG, les hommes d’Adrian Ursea retrouvent une certaine solidité notamment en défense grâce aux arrivées de William Saliba et de Jean-Clair Todibo en janvier dernier. Prêté initialement par le FC Barcelone au Benfica jusqu’à la fin de la saison, l’ancien joueur du TFC a rompu son contrat avec le club portugais et a décidé de rejoindre l’OGC Nice afin de relancer sa carrière. Un pari qui s’avère pour l’instant payant.

« On espère toujours garder nos bons éléments »