Mercato - PSG : Nouveau pas dans la constitution d’un trio Messi-Neymar-Mbappe ?

Publié le 16 février 2021 à 22h45 par La rédaction

Les médias catalans affirment aujourd’hui que Kylian Mbappe aurait décidé de rester au PSG l’été prochain, sans forcément prolonger. Si cela s’avérait vrai, ce qui reste clairement à confirmer, cela marquerait un pas important dans le projet de trio Messi-Neymar-Mbappe. Explication.

Dans son édition de lundi, le quotidien sportif catalan Sport affirme que Kylian Mbappe aurait fait connaître à la direction du club son intention de ne pas quitter le PSG cet été, afin de rester jusqu’en juin 2022, sans préciser s’il comptait prolonger ou pas son contrat.

Si Mbappe est prêt à rester cet été…

Si cette affirmation s’avérait exacte, ce qui reste à confirmer, elle pourrait marquer une étape décisive dans la constitution d’un trio Messi-Neymar-Mbappe. Si Mbappe a exprimé son intention de rester à Paris un an de plus, cela signifie en effet qu’il a intégré le fait de prolonger un an, autrement, il entrerait en guerre avec son club puisqu’il est hors de question pour Paris de le laisser partir libre, ce que le joueur sait pertinemment. Et si Mbappe est prêt à prolonger d’un an avec Paris, alors cela rend tout à fait crédible une signature libre de Messi cet été. En effet, sur un an, avec la garantie d’un transfert de Mbappe en juin 2022, le club de la capitale paraît en mesure de financer le trio Messi-Mbappe-Neymar.