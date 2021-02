Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse décision prise par Todibo pour son avenir ?

Publié le 13 février 2021 à 14h00 par D.M.

En manque de temps de jeu au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo a retrouvé les pelouses de Ligue 1. Arrivé durant le mois de janvier à Nice, le défenseur se plait dans sa nouvelle équipe et pourrait rester en France la saison prochaine.

Recruté contre un chèque de 1M€ en janvier 2019 par le FC Barcelone, Jean-Clair Todibo n’a jamais su s’imposer en Catalogne. Barré par la concurrence au sein de la formation blaugrana , le défenseur central a été prêté la saison dernière à Schalke 04 et devait terminer cet exercice au Benfica. Malheureusement pour lui, Jorge Jesus ne comptait pas sur lui, forçant le FC Barcelone à trouver une solution en urgence. Finalement, Jean-Clair Todibo a été prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison à l’OGC Nice. Un choix payant pour le joueur qui retrouve du temps de jeu.

Todibo à Nice la saison prochaine ?