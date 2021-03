Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt s'enflamme totalement pour Pablo Longoria !

Publié le 3 mars 2021 à 0h15 par A.M.

Alors qu'il a décidé de nommer Pablo Longoria à la présidence de l'OM en remplacement de Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt justifie son choix en encensant le dirigeant espagnol.

C'était à la fois espéré et inattendu pour les supporters de l'OM. Vendredi soir, le club phocéen a publié un communiqué dans lequel est annoncé l'arrivée de Jorge Sampaoli, mais surtout le départ de Jacques-Henri Eyraud qui n'est plus le président de l'OM. Ce dernier siège désormais au Conseil de surveillance du club et a été remplacé par Pablo Longoria. Arrivé l'été dernier, l'Espagnol est donc passé en quelques mois de directeur du football à président du club marseillais. Une promotion express que Frank McCourt justifie.

«Je peux vous dire que Pablo a de réelles capacités de leadership et la qualité pour faire du bon travail»