Mercato - PSG : Leonardo est attendu dans le dossier Sergio Ramos !

Publié le 3 mars 2021 à 6h45 par Th.B.

Le PSG pourrait bien avoir une belle carte à jouer avec Sergio Ramos dans les prochaines semaines, le capitaine du Real Madrid refusant de signer un nouveau contrat avec le club merengue jusqu’ici.

Outre le colossal dossier Lionel Messi, Leonardo travaillerait d’ores et déjà sur le recrutement d’un défenseur central. Le10sport.com vous assurait d’ailleurs le 9 février dans l’exclusivité sur David Alaba que le directeur sportif du PSG maintenant le contact avec le défenseur du Bayern Munich qui quittera le club bavarois cet été, soit à la fin de son contrat. Et l’Autrichien ne serait pas l’unique option prise en considération par Leonardo à ce poste puisque Sergio Ramos l’intéresserait aussi et a le mérite d’être lui aussi libre de tout contrat, pour le moment. En effet, le capitaine du Real Madrid essaierait tant bien que mal de lui faire prolonger son contrat. Sans succès jusqu’ici, ce qui laisse présager une attente de Ramos pour une offre d’un nouveau club.

Le moment ou jamais pour Sergio Ramos ?