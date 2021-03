Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça se mobilise pour Lionel Messi !

Publié le 2 mars 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors que Lionel Messi arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone le 30 juin prochain, l’ensemble des candidats à la présidence du club catalan a une nouvelle fois affirmé sa volonté de convaincre l’international argentin de prolonger son bail.

Sur le départ du FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi est finalement resté au sein de son club de toujours et honore actuellement la dernière année de son contrat. De ce fait, le natif de Rosario se dirige droit vers un départ libre en fin de saison, et ce d’autant plus que les négociations dans l’optique d’une prolongation sont interrompues depuis près d’un an. Dans ce contexte, le PSG souhaiterait tenter sa chance afin d’attirer le sextuple lauréat du Ballon d’Or sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert et ainsi reconstituer le duo que Lionel Messi et Neymar formaient du temps où le Brésilien évoluait en Catalogne. Mais du côté du Barça, on ne désespère pas de parvenir à un accord avec l’attaquant argentin afin que celui-ci paraphe finalement un nouveau bail.

« Je suis sûr que si un autre candidat gagne, il ne restera pas »

C’est en effet le discours tenu par l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle du FC Barcelone prévue le 7 mars prochain. Et ce mardi, à l’occasion d’un débat l’opposant à Victor Font et Toni Freixa, Joan Laporta a affiché toute sa confiance quant au fait qu’il parviendra à convaincre Lionel Messi de rester au Barça en signant un nouveau bail. Plus encore, le candidat favori à l’élection estime même qu’il est le seul à être en mesure de convaincre La Pulga de renouveler son engagement avec les Blaugrana : « Il se peut que nous ne puissions pas rivaliser au niveau de l'argent, mais Messi n'est pas gouverné par l'argent. Il veut terminer sa carrière le plus haut possible. Avec Messi, j'ai une relation d'estime et de respect. Je suis sûr que si un autre candidat gagne, il ne restera pas. (...) Messi va examiner notre proposition. Il fut un temps où l'on divulguait certaines affirmations selon lesquelles Messi était sacrifiable », a lancé Joan Laporta dans des propos rapportés par Mundo Deportivo .

« Il y a un retour économique très important, mais le plus important est le retour émotionnel »