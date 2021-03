Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvel avertissement lancé pour l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 2 mars 2021 à 12h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone en fin de saison, Joan Laporta estime qu’aucun autre candidat n’est en mesure de retenir l’international argentin.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi aura alors l’occasion de quitter librement le FC Barcelone chose qu’il souhaitait déjà effecteur l’été dernier. Cependant, le Barça ne désespère pas encore de parvenir à un accord pour qu’il prolonge son bail, et ce dans un contexte où le PSG est fréquemment annoncé sur les traces de Lionel Messi. Le club parisien serait en effet séduit par la perspective de l’enrôler librement malgré son salaire colossal. Cependant, pour cela, il faudra que le natif de Rosario quitte librement le FC Barcelone, chose qui n’est pas garantie si Joan Laporta est élu comme le10sport.com vous le révélait, l’ancien président du Barça entre 2003 et 2010 étant le seul à être capable de le retenir. Et c’est précisément ce qu’il a affirmé ce mardi à l’occasion d’un débat l’opposant à Victor Font et Toni Freixa en vue de l’élection prévue le 7 mars.

« Je suis sûr que si un autre candidat gagne, il ne restera pas »