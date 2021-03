Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : L'avenir de Cristiano Ronaldo relancé par... David Beckham ?

Publié le 2 mars 2021 à 10h30 par A.D.

Alors qu'il couterait environ 60M€ à la Juventus par saison, Cristiano Ronaldo pourrait faire ses valises à la fin de la saison si club turinois ne remporte aucun trophée. Pour donner un nouvel élan à sa carrière, CR7 pourrait rejoindre l'Inter Miami, où David Beckham l'attendrait avec impatience.

Propriétaire de l'Inter Miami, David Beckham ne cache pas ses grandes ambitions. Comme il l'a clairement laissé entendre, l'ancienne gloire de Manchester United ne se fixe aucune limite et se verrait bien attirer Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo dans sa franchise. « Je sais qu'à Miami, nos fans veulent voir des grandes stars. Nous avons déjà des joueurs comme Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi qui apportent déjà des paillettes et du glamour mais à l'avenir, on veut avoir l'opportunité de faire venir de grands noms. Leo et Cristiano ont été mentionnés, ils ont été au sommet de leur art et ont été les meilleurs pendant ces 15 dernières années. (...) Nous voulons attirer les meilleurs joueurs. Miami a un grand pouvoir d'attraction sur n'importe qui et ce sont des joueurs que nous voulons faire venir ici » , a expliqué David Beckham lorsqu'il a présenté le nouveau maillot de son équipe dernièrement. Et en ce qui concerne Cristiano Ronaldo, l'ex-pensionnaire du PSG pourrait avoir une fenêtre de tir lors du prochain mercato estival.

David Beckham pourrait avoir une ouverture pour Cristiano Ronaldo