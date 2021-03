Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé !

Publié le 3 mars 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que le menace du Real Madrid plane au-dessus du PSG pour Kylian Mbappé, Javier Tebas, président de La Liga, est venu apporter une bonne nouvelle à Leonardo.

Tout le monde cherche à savoir ce que fera Kylian Mbappé pour son avenir. Prolongera, partira ? L’attaquant du PSG est devant un énorme choix et la réponse pourrait rapidement tomber. En effet, selon la presse espagnole, Leonardo souhaiterait rapidement être fixé sur le choix de Mbappé, exigeant une réponse avant le 10 mars prochain. Du côté du Real Madrid, on est forcément très attentif à ce qui se passe autour de Mbappé. Alors que la Casa Blanca rêve du Français, l’affaire pourrait toutefois ne pas se faire cet été si l’on en croit Javier Tebas.

« Cela est compliqué qu’il vienne cet été »