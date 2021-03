Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet, Kamara... Longoria serait prêt à toutes les folies !

Publié le 3 mars 2021 à 9h45 par A.M.

Nouveau président de l'OM, Pablo Longoria serait prêt à mener une révolution au sein de l'effectif du club phocéen. Avec le dirigeant espagnol, personne ne serait à l'abri.

Arrivé l'été dernier au poste de directeur du football, Pablo Longoria a rapidement fait preuve de ses qualités en ce qui concerne le recrutement. Auteur de jolis coups pour renforcer l'effectif de l'OM, le dirigeant espagnol a également réussi à alléger son groupe en séparant de certains indésirables à l'image de Kevin Strootman ou encore Kostas Mitroglou. Nommé président à la place de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria est désormais le grand patron de l'OM et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin sur le mercato.

Longoria prêt à vendre tout le monde ?