Mercato - OM : Eyraud a tenté un coup incroyable pour remplacer Villas-Boas !

Publié le 3 mars 2021 à 8h30 par T.M.

Le 2 février dernier, l’OM décidait de mettre à pied André Villas-Boas. Alors que Nasser Larguet a assuré l’intérim, Jacques-Henri Eyraud a envisagé de faire appel à… Rolland Courbis.

Depuis un mois désormais, le feuilleton de l’entraîneur fait énormément parler à l’OM. En effet, le 2 février dernier, au lendemain de la clôture du mercato hivernal, André Villas-Boas avait lâché une bombe en conférence de presse. Mécontent de l’arrivée d’Olivier Ntcham, le Portugais avait révélé avoir remis sa démission. Suite à cette sortie fracassante, l’OM avait annoncé la mise à pied de Villas-Boas et que l’intérim allait être assuré par Nasser Larguet. Initialement en charge du charge du centre de formation, il a été propulsé sur le banc phocéen, mais il aurait pu ne pas être tout seul puisque Jacques-Henri Eyraud a également sollicité Rolland Courbis, ancien entraîneur de l’OM et désormais consultant.

« Il m’a dit qu’un duo avec Nasser Larguet aurait pu être une bonne idée »