Mercato - OM : Villas-Boas, Larguet… Les hommages de Dimitri Payet !

Publié le 3 mars 2021 à 5h30 par T.M.

Avec Jorge Sampaoli, l’OM tient donc son nouvel entraîneur. Et avant de découvrir l’Argentin, Dimitri Payet a souhaité rendre hommage à André Villas-Boas et Nasser Larguet, les deux derniers hommes à s’être assis sur le banc phocéen.

Vendredi dernier, un gros feuilleton a pris fin à l’OM. Suite à la mise à pied d’André Villas-Boas, Pablo Longoria s’était mis en quête d’un nouvel entraîneur pour le club phocéen. Alors que Nasser Larguet a assuré l’intérim le temps de trouver l’heureux élu, cette mission touche à sa fin puisque Jorge Sampaoli vient d’atterrir à Marseille. L’Argentin, précédemment à la tête de l’Atlético Mineiro, s’est engagé jusqu’en 2023 avec l’OM, qui tient donc son nouvel entraîneur pour entamer ce nouveau chapitre de l’ère McCourt.

« On le remercie pour tout ce qu'il nous a apporté »