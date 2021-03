Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez sait à quoi s’en tenir pour Erling Haaland !

Publié le 3 mars 2021 à 12h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé sur les traces d’Erling Haaland, le club de la capitale espagnole saurait maintenant avec précision le montant qu’il devra débourser s’il souhaite enregistrer son arrivée.

Performant et surtout très prolifique depuis son arrivée au Borussia Dortmund à l’hiver 2020, Erling Haaland a ainsi attiré les regards des plus prestigieuses écuries européennes. Bon nombre d’entre-elles seraient maintenant prêtes à investir afin d’accueillir le natif de Leeds dans leurs rangs, à l’image du FC Barcelone, de Manchester United, Manchester City, Chelsea ou encore du Real Madrid. Le club de la capitale espagnole est effectivement à la recherche d’un nouveau buteur qui serait à même de prendre la succession de Karim Benzema à moyen terme. Et le moins que l’on puisse dire est qu’enrôler Erling Haaland ne sera pas sans frais pour le Real Madrid…

Un investissement de 270 M€ sur six ans pour Erling Haaland ?