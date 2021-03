Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : A Marseille, Jorge Sampaoli est attendu de pied ferme !

Publié le 3 mars 2021 à 3h45 par A.M.

Présents en conférence de presse, Dimitri Payet et Nasser Larguet se sont prononcés sur l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM.

« J'ai dit oui pour deux raisons. La première, c'est que Pablo m'a recommandé Jorge Sampaoli. La seconde, c'est que je pense que c'est un choix brillant qui permet de ramener la passion du football. C'est très important car c'est le bon moment pour le faire. J'assume à 100% le choix de Pablo ». Frank McCourt l'a confié, il se réjouit de la nomination de Jorge Sampaoli sur le banc pour remplacer André Villas-Boas. Et visiblement, le Bostonien n'est pas le seul à l'OM à attendre l'arrivée du technicien argentin.

Payet et Larguet attendent Sampaoli